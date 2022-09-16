رئيس أذربيجان يحمل قادة أرمينيا مسؤولية تصعيد التوتر الراهن في المنطقة الحدودية

قال الرئيس الأذربيجاني، إلهام عليف إن المسؤولية الكاملة عن التصعيد على الحدود الأرمنية الأذربيجانية تقع على عاتق القيادة العسكرية والسياسية لأرمينيا.

وأضاف عليف في مؤتمر قمة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: "قدمت أذربيجان لأرمينيا خمسة مبادئ أساسية لمعاهدة سلام تقوم على الاعتراف المتبادل بسيادة الدول وسلامة أراضيها.. للأسف، في 13 سبتمبر من هذا العام، نفذت أرمينيا عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة الحدود الدولية مع أذربيجان. إن استفزاز أرمينيا هذا يمثل صفعة لعملية تطبيع العلاقات، فكل المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق القيادة العسكرية والسياسية لأرمينيا".

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واندلعت الاشتباكات ليل الثلاثاء الماضي على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين ببدء التصعيد.

وذكرت أرمينيا أن الجيش الأذربيجاني قصف أراضي أرمينيا بالمدفعية والمسيرات، مستهدفا المناطق الحدودية.

من جهتها قالت أذربيجان إن الجيش الأرميني أطلق النار على مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود، تلاه اشتباكات. واتهمت الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بأنها تعتزم تعطيل عملية السلام، وسط وقوع ضحايا بين الجانبين.

المصدر: نوفوستي