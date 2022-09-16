ألكسندر لوكاشينكو: منظمة شنغهاي للتعاون ستتحول إلى منظمة عالمية

صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن منظمة شنغهاي للتعاون سوف تتحول من منظمة إقليمية إلى منظمة عالمية، والشيء الرئيسي هو عدم تفويت هذه اللحظة.

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جاء ذلك في تصريح له خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة اليوم في سمرقند بأوزبكستان، حيث تابع: "لقد راقبت بعناية كيف كافحت منظمة شنغهاي للتعاون من أجل قيادتها الإقليمية. والآن حلت اللحظة الراهنة، وعمل المنظمة والأحداث الجارية حول العالم تؤكد على حقيقة أن العالم لن يعود كما كان من قبل، وأصبحت أنظار البشرية التقدمية موجهة إلى منظمتنا، منظمة شنغهاي للتعاون".

وشدد لوكاشينكو على أن "أهم شيء هو عدم تفويت هذه اللحظة، حيث نحتاج إلى منح تلك الدول، وهي كثيرة، الفرصة لإيجاد بديل للدول الغربية".

وأكد الرئيس البيلاروسي: "في الواقع الراهن، يمكن لمنظمتنا أن تصبح منظمة عالمية، وتحل المشاكل العالمية للنظام العالمي في الظروف الحديثة. يجب ألا نتأخر عن اللحاق بهذه اللحظة والاستجابة لها بشكل مناسب".

المصدر: نوفوستي