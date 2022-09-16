بوتين يتحدث عن نتائج لقاءاته في سمرقند مع نظرائه من دول "شنغهاي"
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أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أسئلة الصحفيين على هامش قمة شنغهاي التي اختتمت أعمالها اليوم في مدينة سمرقند الأوزبكستانية.
في مايلي أبرز تصريحات بوتين:
- معدل نمو اقتصادات الدول المنتمية إلى منظمة شنغهاي للتعاون يفوق بقية دول العالم.
- على مدار عشرات السنوات يروج الغرب لفكرة "انهيار روسيا".
- الغرب يستخدم أوكرانيا للتوصل إلى هدفهم في تقسيم روسيا.
- هدفنا من العملية العسكرية الروسية الخاصة هو وقف هذه الأفكار.
- ضرباتنا للمناطق الحساسة كانت مجرد إنذار لما يمكن أن نقوم به.
- كانت هناك محاولة هجمات إرهابية على محطات نووية على الأراضي الروسية، وليس فقط على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجييه.
- ضربت قواتنا المسلحة الروسية مؤخرا بعض المناطق الحساسة على الأراضي الأوكرانية، وسنعتبر ذلك مجرد تحذير.
يتبع..