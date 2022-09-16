بوتين يتحدث عن نتائج لقاءاته في سمرقند مع نظرائه من دول "شنغهاي"

أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أسئلة الصحفيين على هامش قمة شنغهاي التي اختتمت أعمالها اليوم في مدينة سمرقند الأوزبكستانية.

في مايلي أبرز تصريحات بوتين:

معدل نمو اقتصادات الدول المنتمية إلى منظمة شنغهاي للتعاون يفوق بقية دول العالم.

على مدار عشرات السنوات يروج الغرب لفكرة "انهيار روسيا".

الغرب يستخدم أوكرانيا للتوصل إلى هدفهم في تقسيم روسيا.

هدفنا من العملية العسكرية الروسية الخاصة هو وقف هذه الأفكار.

ضرباتنا للمناطق الحساسة كانت مجرد إنذار لما يمكن أن نقوم به.

كانت هناك محاولة هجمات إرهابية على محطات نووية على الأراضي الروسية، وليس فقط على أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجييه.

ضربت قواتنا المسلحة الروسية مؤخرا بعض المناطق الحساسة على الأراضي الأوكرانية، وسنعتبر ذلك مجرد تحذير.

يتبع..