المفوضية الأوروبية تقترح حظر تأثير الدول الأوروبية على سياسة وسائل الإعلام

أعلنت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيرا يوروفا، أن المفوضية اقترحت اعتماد قانون حول حرية وسائل الإعلام سيحظر تأثير دول الاتحاد الأوروبي والأحزاب على عمل وسائل الإعلام الأوروبية.

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وقالت يوروفا، اليوم الجمعة: "نقترح اعتماد قانون حول حرية وسائل الإعلام. وسيضم هذا القانون مجموعة من الأحكام للعالم الذي نعيش فيه وليس للعالم الذي نريد العيش فيه. ننوي منع تأثير الدول على السياسة التحريرية لوسائل الإعلام، وخلق سياسة تعيين الإدارة العليا في وسائل الإعلام التي تستبعد احتمال تعيين أصدقاء حزب سياسي معين واحد لهذه المناصب".

كما دعت لتشديد الإجراءات الهادفة إلى مكافحة المعلومات المزيفة، مشيرة إلى أهمية "حماية الصحفيين الذين لا يزال يجري قتلهم في الأراضي الأوروبية".

من جانبه قال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، إن المفوضية الأوروبية تنوي وضع سيطرتها على عملية توحيد وسائل الإعلام الكبيرة وضمان شفافية عمل أصحابها. وأضاف: "لا توجد في الاتحاد الأوروبي حتى الآن سوق داخلية للمعلومات، لكنه يجب علينا العمل على إنشائها وإدخال أحكام الإشراف".

المصدر: تاس