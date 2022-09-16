اغتيال مسؤولة لجنة الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا وزوجها في مدينة بيرديانسك في زاباروجيه

أفادت السلطات المحلية بمقتل مسؤولة لجنة الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا ليودميلا بويكو وزوجها نائب رئيس هيئة الطيران المدني بالمدينة أوليغ بويكو.

وجاء في بيان تابع لمكتب رئيس بلدية بيرديانسك: إن "هذه الجريمة المروعة لن تمر دون عقاب أو رد. وتجري التحقيقات لتوضيح تفاصيل الحادث".

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وتواصل القوات الأوكرانية والمتعاونون معها استهداف مسؤولين في مختلف المناطق المحررة، آخرها كان اغتيال النائب العام ونائبته إثر تفجير إرهابي وسط مكتبه في جمهورية لوغانسك الشعبية صباح اليوم الجمعة.

المصدر: RT