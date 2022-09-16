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اغتيال مسؤولة لجنة الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا وزوجها في مدينة بيرديانسك في زاباروجيه

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اغتيال مسؤولة لجنة الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا وزوجها في مدينة بيرديانسك في زاباروجيه
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أفادت السلطات المحلية بمقتل مسؤولة لجنة الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا ليودميلا بويكو وزوجها نائب رئيس هيئة الطيران المدني بالمدينة أوليغ بويكو.

وجاء في بيان تابع لمكتب رئيس بلدية بيرديانسك: إن "هذه الجريمة المروعة لن تمر دون عقاب أو رد. وتجري التحقيقات لتوضيح تفاصيل الحادث".

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وتواصل القوات الأوكرانية والمتعاونون معها استهداف مسؤولين في مختلف المناطق المحررة، آخرها كان اغتيال النائب العام ونائبته إثر تفجير إرهابي وسط مكتبه في جمهورية لوغانسك الشعبية صباح اليوم الجمعة.

المصدر: RT

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