الرئيس الصيني يدعو إلى الدفاع بحزم عن الأمم المتحدة

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى الدفاع عن المنظومة الدولية والدور القيادي للأمم المتحدة، والتخلي عن سياسة التكتل.

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وفي التفاصيل، صرّح الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة في الاجتماع الموسع لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، بضرورة الدفاع بحزم عن النظام الدولي، مع الدور القيادي للأمم المتحدة والنظام العالمي القائم على القانون الدولي.

وقال شي بهذا الشأن:"علينا الدفاع بحزم عن النظام الدولي الذي تقوده الأمم المتحدة، والنظام العالمي القائم على القانون الدولي، وتطوير القيم المشتركة للبشرية جمعاء، والامتناع عن لعبة محصلتها صفرية وعن سياسة التكتل".

المصدر: إنترفاكس