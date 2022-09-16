رئيس السلفادور أبو كيلة يسعى للحصول على ولاية ثانية

أعلن رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، أنه سيسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

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وجاء إعلان أبو كيلة المرتقب أمس الخميس، بعد عام واحد من إصدار قضاة جدد في الغرفة الدستورية للمحكمة السلفادورية العليا، عينهم حلفاؤه في الجمعية التشريعية، أمرا يسمح بتولي رئيس البلاد الحكم فترتين متتاليتين، على الرغم من الحظر الدستوري.

وقال محامون دستوريون إن إعادة انتخاب الرئيس تنتهك ما لا يقل عن أربع مواد من الدستور، بما في ذلك المادة التي تحدد مدة الرئاسة بخمس سنوات فقط، وتنص على أن الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته لن يستمر في مهامه لمدة يوم واحد آخر.

ويتمتع الرئيس نجيب أبو كيلة بشعبية عالية للغاية بين السلفادوريين، على الرغم من أنه واجه انتقادات متزايدة من جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية بشأن تركيزه للسلطات في يده.

وجاء إعلان أبو كيلة، الذي تنتهي ولايته الحالية في عام 2024، خلال خطاب متلفز في يوم استقلال السلفادور.

كما حضر الخطاب رئيس المحكمة العليا والمدعي العام بالبلاد.

المصدر: أ ب