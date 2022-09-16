7 قتلى جراء أمطار غزيرة في إيطاليا (فيديو)

قتل 7 أشخاص على الأقل جراء أمطار غزيرة ضربت وسط إيطاليا، متسببة بفيضانات في الشوارع والمنازل، وفق ما أعلنه الدفاع المدني.

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وقال المتحدث باسم رئيس جهاز الدفاع المدني الإيطالي، فابريتسيو كورسيو، اليوم الجمعة: "لدينا بحسب الإدارة المحلية حصيلة أولية تفيد بسبعة قتلى، فقد عُثر للتو على الجثة السابعة".

وفقد أثر 3 أشخاص آخرين، بينهم طفل يبلغ 6 أعوام كان مع والدته في السيارة. وأنقذ عناصر الإطفاء الأم لكن قوة تيار المياه جرفت الطفل.

والمنطقة الأكثر تضررا هي مقاطعة أنكونا، الميناء المطلّ على البحر الأدرياتيكي، لكن الأمطار ضربت أيضًا منطقة أومبريا المجاورة.

وفي مقاطعة أنكونا، حرمت مناطق كثيرة من التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات، وأغلقت المدارس أبوابها الجمعة في المناطق الأكثر تضررا.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، فإن نحو 400 ملم من الأمطار هطلت مساء الخميس خلال ساعتين، وهي كمية تتساقط عادة خلال ستة أشهر في هذه المنطقة.

Flash floods in Italy’s eastern #Marche region last night leave 7 people dead in the province of Ancona, with several still missing on Friday. This video, by TgLa7, shows the village of Cantiano after more than 400 mm of rain fell in a few hours.pic.twitter.com/9g1gEyCZnV — Wanted in Rome (@wantedinrome) September 16, 2022

JUST IN 🚨 Dozens of vehicles swept away by flood waters in Cantiano in Italy’s Marche region pic.twitter.com/H8liChcNUD — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 15, 2022

المصدر: أ ف ب