بالفيديو.. حريق كبير في ناطحة سحاب وسط الصين

شب حريق كبير في ناطحة سحاب بمدينة تشانغشا في وسط الصين، حسب ما أعنله التلفزيون العام الصيني، مشيرا إلى أن عدد الإصابات "غير معروف حتى الآن".

وأوضحت قناة CCTV الصينية العامة أن "الدخان الكثيف يتصاعد من الموقع، فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى"، مشيرة إلى أن "رجال الاطفاء بدأوا العمل على إخماد النيران وإجراء عمليات انقاذ في مكان الحادث".

وذكر التقرير أن الحريق التهم المبنى الذي يضم مكتب شركة الاتصالات المملوكة للدولة "تشاينا تليكوم".

#BREAKING: Emergency personnel dealing with large fire at skyscraper in Changsha area of China's Hunan provincepic.twitter.com/nwFJOyrA0M — I.E.N. (@BreakingIEN) September 16, 2022

أظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تشتعل من المبنى، بينما تصاعد الدخان الأسود في السماء.

هذا ويبلغ عدد سكان مدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان، حوالي 10 ملايين نسمة.

المصدر: "أ ف ب"