سلوتسكي: تصريحات زيلينسكي حول مقابر جماعية في إيزيوم استفزاز رخيص ستتبعه خطوة أخرى

وصف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول العثور على مقابر جماعية في مدينة إيزيوم بأنها استفزاز رخيص.

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وقال سلوتسكي في حديث لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الجمعة: "إن تصريحات زيلينسكي حول مقابر جماعية يزعم أنه تم العثور عليها في إيزيوم هي استفزاز رخيص جديد وكذب خال من أي أساس".

وأضاف أن "السيناريو المقبل معروف، وسيظهر في المكان صحفيون ومصورون "حقيقيون" سيلتقطون صورا لوسائل الإعلام "الصورة الحقيقة" أيضا. ولن يرى أحد أي أدلة".

وتابع: "ثم، وفق الطريقة المستخدمة سابقا أكثر من مرة، ستوجه اتهامات إلى روسيا مصحوبة بدعوات إلى فرض عقوبات جديدة (على روسيا) وتسليم أسلحة إضافية (لأوكرانيا). وسيدعو إليه أولئك الذين يسمحون بقصف المدن والقرى السلمية ويهددون السجن بالمعارضين وينفذون أعمال القتل الحقيقية وليس المزيفة".

المصدر: تاس