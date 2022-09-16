اشتباكات عنيفة دائرة في المنطقة الحدودية بين قرغيزيستان وطاجكستان تزامنا مع قمة "شنغهاي"

قال المكتب الصحفي للجنة القيرغيزية للأمن القومي إن اشتباكات عنيفة تجري صباح الجمعة بين القوات القرغيزية والطاجيكية في مقاطعتين على الحدود مع طاجيكستان.

وأضاف المتحدث باسم المكتب الصحفي للجنة الأمن القومي: "إن اشتباكات عنيفة تدور في منطقتي ليليك وباتكين".

ووفقا له، حتى الساعة 14:00 (11:00 بتوقيت موسكو)، لا يزال الوضع في القسم القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة في منطقة باتكين متوترا.

وشدد على أن "وحدات خدمة الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومي في قيرغيزستان والمتمركزة في منطقة باتكين لديها ما يكفي من القوات والوسائل للقيام بعمليات قتالية وصد عدوان الجانب الطاجيكي".

وبدأت اشتباكات واسعة النطاق على حدود قرغيزستان وطاجيكستان صباح الجمعة. وسط اتهامات متبادلة للجانبين ببدء القصف.

من جانبه قال الجانب الطاجيكي، إن أحد حرس الحدود في طاجيكستان قتل، وأصيب 3 بجروح خلال قصف من إقليم قيرغيزستان.

وتجري الاشتباكات تزامنا مع انعقاد قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون بحضور زعماء الدول الأعضاء الثماني في مدينة سمرقند الأوزبكية.

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، تضم الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، وتضم كل من أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا كدول مراقبة، وكل من أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسيريلانكا كدول شريكة في الحوار. وفي قمة المنظمة بمدينة دوشنبه، سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة، ومنح مصر وقطر والمملكة العربية السعودية صفة شركاء الحوار. وفي هذا العام، تقدمت بيلاروس رسميا للانضمام إلى المنظمة كعضو كامل العضوية.

المصدر: نوفوستي