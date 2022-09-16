 
مباشر
عاجل
الشرطة البريطانية: طعن ضابطي شرطة وسط لندن

الشرطة البريطانية: طعن ضابطي شرطة وسط لندن

أخبار العالم

الشرطة البريطانية: طعن ضابطي شرطة وسط لندن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttb9

أعلنت الشرطة البريطانية تعرض ضابطين للطعن في ساحة ليستر في العاصمة لندن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن أحدهما أصيب بجروح خطيرة.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة في بيان: "يوم الجمعة، حوالي الساعة السادسة صباحا، واجه عناصر الشرطة رجلا يحمل سكينا في منطقة ليستر سكوير، مما أدى إلى إصابة ضابطين بطعنات وهما يعالجان حاليا في المستشفى".

وأعلن أنه تم اعتقال رجل للاشتباه في الاعتداء على عامل طوارئ، مبينا أن "التحقيقات في الظروف المحيطة بالحادث جارية".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه فتح القاعة في ويستمنستر التي يسجى فيها جثمان الملكة اليزابيث الثانية، أمام الجمهور لتقديم تعازيهم.

يذكر أن منطقة هايماركت حيث طعن الضباط على بعد دقائق فقط من المكان الذي يصطف فيه الزوار لساعات لرؤية نعش الملكة. 

المصدر: "الإندبندنت"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين لنظيره الصيني: نحن ندافع بشكل مشترك عن تشكيل عالم عادل ديمقراطي ومتعدد الأقطاب