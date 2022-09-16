الشرطة البريطانية: حادث طعن ضابطي شرطة وسط لندن ليس إرهابيا

أعلنت الشرطة البريطانية تعرض ضابطين للطعن في ساحة ليستر في العاصمة لندن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مؤكدة أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة في بيان: "يوم الجمعة، حوالي الساعة السادسة صباحا، واجه عناصر الشرطة رجلا يحمل سكينا في منطقة ليستر سكوير، مما أدى إلى إصابة ضابطين بطعنات وهما يعالجان حاليا في المستشفى".

وأعلن أنه تم اعتقال رجل للاشتباه في الاعتداء على عامل طوارئ، مبينا أن "التحقيقات في الظروف المحيطة بالحادث جارية".

وفي وقت لاحق، أعلنت شرطة لندن في بيان أنه "لا يتم التعامل مع الحادث على أنه إرهابي"، في وقت تخضع العاصمة البريطانية لحراسة مشددة أثناء تشييع جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

يذكر أن منطقة هايماركت حيث طعن الضباط على بعد دقائق فقط من المكان الذي يصطف فيه الزوار لساعات لرؤية نعش الملكة اليزابيث الثانية.

المصدر: "الإندبندنت" + RT