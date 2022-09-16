بينهم زعيم عربي.. طوكيو تكشف قائمة زعماء سيحضرون جنازة شينزو آبي

صرحت طوكيو أن الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، سيحضرها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي، ومسؤولون آخرون.

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وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم الجمعة: "بالإضافة إلى نائبة الرئيس الأمريكي (كامالا) هاريس ومسؤولين آخرين الذين قد قمنا بإعلان أسمائهم سابقا، فإن الجنازة سيحضرها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس سريلانكا، رانيل ويكراماسينغي، ورئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والرئيس الألماني الأسبق كريستيان وولف، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي، ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي. يسعدنا أن نرحب بهؤلاء الأشخاص وسنرحب بهم ترحيبا حارا.

وتثير الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، المقتول في 8 يوليو الماضي، رد فعل متناقضا داخل اليابان نفسها. وقد أعلنت 4 أحزاب يابانية معارضة، هي الحزب الديمقراطي الدستوري، والحزب الشيوعي، وحزب ريفا، والحزب الاشتراكي، أنها لن تحضر الجنازة الرسمية المرتقبة.

المصدر: نوفوستي