كوريا الشمالية تعقد أول اجتماع وطني للمسؤولين القضائيين منذ عام 2017

عقدت كوريا الشمالية مؤتمرا وطنيا للمسؤولين القضائيين في وقت سابق من هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ خمس سنوات، لمناقشة سبل دعم القوانين الاشتراكية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن المؤتمر الوطني السابع للموظفين القضائيين الذي يستمر يومين افتتح يوم الأربعاء في بيونغ يانغ بحضور كبار المسؤولين، بما في ذلك تشوي ريونغ هيه، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في البلاد.

وقالت الوكالة: "قامت كوريا الشمالية بتحليل ومراجعة العمل القضائي للدولة خلال السنوات الخمس الماضية منذ مؤتمرها السادس، وناقشت السبل العملية لتحسين وتعزيز التقيد الحالي بالقوانين الاشتراكية".

عقدت الجلسة السابقة في أكتوبر 2017.

وأضافت الوكالة أن الزعيم كيم جونغ أون بعث برسالة إلى الاجتماع، لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها.

المصدر: "يونهاب"