حاكم ولاية تكساس يفرغ حافلتين تقلان مهاجرين أمام منزل نائبة بايدن

وصلت حافلتان للمهاجرين أرسلهما حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، تقلان ما بين 75 و 100 شخص، إلى خارج منزل نائبة الرئيس، كامالا هاريس، في واشنطن العاصمة.

ويأتي ذلك في محاولة لإثبات وجهة نظر بشأن مراقبة الحدود، وما يقول القادة الجمهوريون إنه تراخي في الاهتمام بأزمة على الحدود مع المكسيك، قاموا بإرسال المهاجرين إلى المدن الشمالية الكبرى.

وحسب قناة "فوكس نيوز"، وصلت الحافلات صباح الخميس بعد انطلاقها من ديل ريو بولاية تكساس، مبينة أن المهاجرين قدموا من فنزويلا وأوروغواي وكولومبيا والمكسيك.

وقد فوجئ المتطوعون الذين كانوا ينتظرون وصول الحافلات إلى محطة الاتحاد، بعد أن تم تغيير المسار، وانزال المهاجرين أمام منزل كمالا هاريس.

وكتب أبوت في تغريدة على "تويتر": "نرسل مهاجرين إلى فناء منزلها الخلفي لمطالبة إدارة بايدن بالقيام بعملها وتأمين الحدود".

This morning, two Texas buses of migrants arrived at the Naval Observatory in DC.



VP Harris claims our border is “secure” & denies the crisis.



We’re sending migrants to her backyard to call on the Biden Administration to do its job & secure the border. https://t.co/H5n0ChTbIX — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 15, 2022

ووصلت الحافلات إلى واشنطن بعد وقت قصير من إرسال الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، طائرتين تقلان مهاجرين إلى جزيرة مارثا فينيارد قبالة ساحل ماساتشوستس، يوم الأربعاء.

والأسبوع الماضي، أعلنت عمدة واشنطن، موريل باوزر، عن حالة طوارئ عامة، مما أتاح التمويل للاستجابة لتدفق المهاجرين بالحافلات من تكساس وأريزونا.

سيتم استخدام التمويل أيضا لإنشاء مكتب خدمات المهاجرين (OMS)، الذي سيوفر السكن المؤقت والرعاية الطبية والنقل، فضلا عن الخدمات الأخرى.

ووفقا لمكتب أبوت، تم إرسال أكثر من 9400 مهاجر إلى العاصمة منذ أبريل. بينما تشير التقديرات إلى أن ولاية أريزونا قد أرسلت 1500 شخص إلى العاصمة.

المصدر: "فوكس نيوز" + ny daily news