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جنرال أمريكي رفيع في تصريح عن حقيقة الاستعداد القتالي للقوات النووية الروسية

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جنرال أمريكي رفيع في تصريح عن حقيقة الاستعداد القتالي للقوات النووية الروسية
Sputnik
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اعترف جنرال أمريكي رفيع بأن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على زيادة الاستعداد القتالي للقوات النووية الروسية، بالرغم من التوتر الحالي، وتصريحات مسؤولين أمريكيين بذلك.

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وفي التفاصيل، أقر أنتوني كوتون، جنرال القوات الجوية الأمريكية، الذي دفع الرئيس جو بايدن بترشيحه لرئاسة القيادة الاستراتيجية "ستراتكوم" للقوات المسلحة الأمريكية، أقر بأن واشنطن لا ترى أي مؤشرات على زيادة الاستعداد القتالي للقوات النووية الروسية، بالرغم من التصعيد الحاد للتوتر الدولي والتصريحات الأخيرة لعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية حول استعداد مزعوم لموسكو لاستخدام الرؤوس الحربية النووية، من دون سبب وجيه عمليا.

المصدر: RT

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