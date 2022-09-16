 
مباشر

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /16.09.2022/

أخبار العالم

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /16.09.2022/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tta1

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في دك مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين لنظيره الصيني: نحن ندافع بشكل مشترك عن تشكيل عالم عادل ديمقراطي ومتعدد الأقطاب