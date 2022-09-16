غانتس يلتقي المفتش العام للجيش المغربي

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بالمفتش العام للجيش المغربي، بلخير الفاروق، في تل أبيب.

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وقال غانتس، في تغريدة على صفحته الرسمية عبر تويتر، "التقيت اليوم بالمفتش العام للجيش المغربي الجنرال بلخير الفاروق، في إطار مؤتمر "الابتكار" للجيش الإسرائيلي، في تل أبيب".

وأضاف "منذ لقائنا الأول قبل نحو عام، خلال زيارتي التاريخية إلى المغرب وتوقيع مذكرة تفاهم أمنية، تم إحراز تقدم كبير في العلاقات الأمنية بين البلدين".

وتابع: "نحن عازمون على الاستمرار في تعميق هذه العلاقات وتطويرها".

ووصل الفاروق منذ أيام إلى إسرائيل، للمشاركة في مؤتمر الابتكار الذي تنظمه تل أبيب حول التجديد والتحديث العسكري، الذي ينعقد بين 12 و15 من سبتمبر.

وفي 10 ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

"التقيت اليوم بالمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية (FAR) الجنرال الفاروق بلخير، في إطار مؤتمر الابتكارات الذي يقوده جيش الدفاع الإسرائيلي.

لقد تم، منذ لقائنا الأول في نوفمبر عام 2021، خلال زيارتي التاريخية إلى المغرب وتوقيع مذكرة تفاهم أمنية، إحراز تقدم كبير pic.twitter.com/7nc9Ms3pkT — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) September 15, 2022

المصدر: RT