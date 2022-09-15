بايدن يخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 600 مليون دولار

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وذكرت وكالة "تاس" أن قيمة المساعدات العسكرية الجديدة التي أمر بها بايدن لكييف تبلغ 600 مليون دولار إلى كييف.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ هذه المساعدة تشتمل على معدّات وخدمات بالإضافة كذلك إلى تدريب عسكري، من دون تفاصيل إضافية ولا سيّما عن الأسلحة التي تتضمنّها.

وأعلن البنتاعون الخميس أن واشنطن وقعت عقدا بقيمة 311 مليون دولار لإنتاج أكثر من 1800 منظومة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، كجزء من برنامج تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية.

المصدر: تاس+ ا ف ب