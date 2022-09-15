واشنطن ترحب بوقف القتال بين أذربيجان وأرمينيا

أعرب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي عن ترحيب واشنطن بإعلان وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على التهدئة بين البلدين في سبيل تحقيق السلم والازدهار في القوقاز.

ويذكر أن الأيام الماضية شهدت توترا حادا بين البلدين تخللته اشتباكات مسلحة أسفرت عن وقوع المئات من القتلى والجرحى وتبادل للاتهامات بالاستفزاز بين الطرفين.

وقد عقد مجلس الأمن الأرميني اجتماعا طارئا تقرر فيه طلب المساعدة من روسيا من أجل تفعيل أحكام معاهدة الصداقة والتعاون ومعاهدة الأمن الجماعي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبعد أسبوع دام من القتال وتبادل الاتهامات تم اليوم الخميس إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.

المصدر: تاس

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