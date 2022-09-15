الخزانة الأمريكية تسمح لوسائل الإعلام الأمريكية بإجراء تعاملات مالية في روسيا

أصدر وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يتم السماح بموجبه لوسائل الإعلام الأمريكية بإجراء تعاملات مالية في روسيا.

ويسمح الترخيص بإجراء تعاملات مالية مثل تعويض عمل الموظفين، بما في ذلك المراسلين والمترجمين والمصورين والخبراء التقنيين والمنتجين المستقلين والسائقين واستئجار المكاتب وشراء واستئجار العقارات والخدمات والدفع مقابل احتياجات أخرى في سياق العمل الصحفي، بما في ذلك دفع الضرائب.

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وتنص الوثيقة على أن الترخيص لا يمنح الحق في فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو تسوية مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات، أو إجراء معاملات مالية بدون إذن إضافي، وهذا يشمل عدد من وسائل الإعلام والشركات الروسية، بما في ذلك القناة الأولى، وقناة "NTV" وقناة "روسيا-1".

المصدر: نوفوستي