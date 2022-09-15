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الدفاع التركية: شحن أكثر من 3 ملايين طن حبوب أوكرانية منذ 1 أغسطس

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الدفاع التركية: شحن أكثر من 3 ملايين طن حبوب أوكرانية منذ 1 أغسطس
Legion-Media
ناقلة حبوب - أرشيف
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أكدت وزارة الدفاع التركية، أنه تم شحن 3 ملايين و250 ألف طن من الحبوب الأوكرانية منذ إبرام اتفاقية إسطنبول مطلع أغسطس الماضي.

وقالت الدفاع التركية في بيانها أن أول سفينة حبوب غادرت أول أغسطس موانئ أوكرانيا تنفيذا لاتفاقية الحبوب المبرمة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ونوهت إلى أن شحن الحبوب يتواصل منذ 46 يوما، كما هو مخطط له، لافتة إلى شحن 3 ملايين و250 ألف طن من الحبوب منذ انطلاق عمليات الشحن.

وفي 22 يوليو الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول

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