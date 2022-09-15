وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الأرميني الوضع في المنطقة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الإدارة العسكرية الأرمينية سورين بابيكيان، بحثا هاتفيا الأوضاع في ناغورنو قره باغ.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية، "ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الأرميني سورين بابيكيان الوضع الحالي في المنطقة، وفي المناطق التي تنفذ فيها قوات حفظ السلام الروسية مهامها في ناغورنو قره باغ".

وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأرمينية عن المحادثات بين شويغو وبابيكيان، وناقش الطرفان التطورات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتثبيت الوضع.

المصدر: تاس