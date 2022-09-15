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شولتش يؤكد على ضرورة إنهاء القتال في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن

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شولتش يؤكد على ضرورة إنهاء القتال في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن
Gettyimages.ru
المستشار الألماني أولاف شولتس
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا بأقرب وقت ووعد بدعم سلطات كييف "بقدر ما تحتاج".

وقالت المستشارة "كلنا نريد أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن. لكن من المهم، كيف تنتهي".

ووفقا له، لا ينبغي لروسيا أن تحقق أهدافها، ولهذا السبب يدعم الغرب كييف.

وتابع: "يجب ألا تفوز روسيا، يجب أن تصمد أوكرانيا".

وأضاف: "نحن نساعد بالأسلحة الثقيلة والذخيرة وندرب الجنود الأوكرانيين لأن كفاحهم هو كفاحنا".

المصدر: تاس

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