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شولتس يطرح معادلة صعبة لإنهاء القتال في أوكرانيا

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شولتس يطرح معادلة صعبة لإنهاء القتال في أوكرانيا
Gettyimages.ru
المستشار الألماني أولاف شولتس
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دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا بأقرب وقت، ووعد بدعم سلطات كييف "بقدر ما تحتاج".

وقالت المستشار: "كلنا نريد أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن. لكن من المهم، كيف تنتهي".

ووفقا له، "لا ينبغي لروسيا أن تحقق أهدافها، ولهذا السبب يدعم الغرب كييف".

وتابع: "يجب ألا تفوز روسيا، يجب أن تصمد أوكرانيا".

وأضاف: "نحن نساعد بالأسلحة الثقيلة والذخيرة وندرب الجنود الأوكرانيين لأن كفاحهم هو كفاحنا".

المصدر: تاس

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