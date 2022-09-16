شولتس يطرح معادلة صعبة لإنهاء القتال في أوكرانيا

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا بأقرب وقت، ووعد بدعم سلطات كييف "بقدر ما تحتاج".

وقالت المستشار: "كلنا نريد أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن. لكن من المهم، كيف تنتهي".

ووفقا له، "لا ينبغي لروسيا أن تحقق أهدافها، ولهذا السبب يدعم الغرب كييف".

وتابع: "يجب ألا تفوز روسيا، يجب أن تصمد أوكرانيا".

وأضاف: "نحن نساعد بالأسلحة الثقيلة والذخيرة وندرب الجنود الأوكرانيين لأن كفاحهم هو كفاحنا".

المصدر: تاس