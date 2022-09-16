شولتس يطرح معادلة صعبة لإنهاء القتال في أوكرانيا
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دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا بأقرب وقت، ووعد بدعم سلطات كييف "بقدر ما تحتاج".
وقالت المستشار: "كلنا نريد أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن. لكن من المهم، كيف تنتهي".
ووفقا له، "لا ينبغي لروسيا أن تحقق أهدافها، ولهذا السبب يدعم الغرب كييف".
وتابع: "يجب ألا تفوز روسيا، يجب أن تصمد أوكرانيا".
وأضاف: "نحن نساعد بالأسلحة الثقيلة والذخيرة وندرب الجنود الأوكرانيين لأن كفاحهم هو كفاحنا".
المصدر: تاس