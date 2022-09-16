إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها: "سلوك سخيف وغير قانوني"

أدانت طهران العقوبات الأمريكية الجديدة التي طالت شخصيات وشركات إيرانية، ووصفته بأنه "سلوك سخيف وغير قانوني" يظهر عجز الإدارة الأمريكية عن فهم المعادلات الدولية.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، استنكر الخطوة الأمريكية في إعلان الحظر "بسبب اتهامات كاذبة بالتورط في هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة".

وأضاف كنعاني أن "إصرار واشنطن على اللجوء إلى السلوك السخيف وغير القانوني والمخالف للمعايير ضد الحكومات والدول المستقلة يظهر عجز الإدارة الأمريكية في فهم المعادلات الدولية بشكل صحيح وعدم إدراكها للحقائق".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إن اللجوء إلى شن حملة دعاية كاذبة ونشر معلومات كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية هو جزء من سياسة إيرانوفوبيا الفاشلة للإدارة الأمريكية، والتي لن تؤدي بالطبع إلى أي شيء".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن كنعاني أن الإدارة الأمريكية التي التزمت الصمت سابقا إزاء هجمات إلكترونية طالت البنى التحتية الإيرانية، والمنشآت النووية السلمية، و"حتى دعمها بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الهجمات، تفتقر إلى أي مصداقية في إلقاء اللوم على الآخرين".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية