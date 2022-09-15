غوتيريش: العالم قد يواجه وباء أكثر خطورة من كورونا خلال السنوات القادمة

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوكالة الأناضول يوم الخميس أن العالم قد يواجه وباء أكثر خطورة في غضون السنوات القليلة القادمة.

وأضاف أنه من الضروري أن يكون العالم مستعدا لتفشي الأوبئة في المستقبل مشيرا إلى أن هذه التهديدات ستؤدي إلى أزمات عالمية، قائلا " رأينا فشل العالم في إظهار الوحدة خلال جائحة كورونا" .

وأكد أنه على الرغم من الاختلاف في المواقف ووجهات النظر يجب على المجتمع الدولي أن يجد طريقة للتوحد ضد الأزمات التي قد تلحق نتائج كارثية بكوكبنا.

وبحسب صحيفة الحقائق الأسبوعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 3.1 مليون شخص حول العالم أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

ووفقا لصحيفة، فقد انخفضت هذه الإصابات بنسبة 28% مقارنة بالأسبوع الماضي كما وانخفضت الوفيات بنسبة 22 %.

المصدر: تاس

إقرأ المزيد