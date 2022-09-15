مفاوضات ألمانية لتأميم ثلاث شركات غاز

صرحت مصادر لصحيفة "بلومبرغ" أن ألمانيا وصلت المرحلة الأخيرة من مفاوضات تأميم شركات الغاز "Uniper" و "VNG AG" و"Securing Energy for Europe" المعروفة سابقا باسم "غازبروم ألمانيا".

ووفقا لبلومبرغ: "ألمانيا في المراحل الأخيرة من المفاوضات للاستحواذ على شركة Uniper واثنين من مستوردي الغاز الرئيسيين الآخرين في خطوة تاريخية لتجنب انهيار سوق الطاقة في البلاد".

وبحسب الصحيفة، فإن توقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "السيل الشمالي" يتسبب بخسائر فادحة للشركات الألمانية، حيث يجبرها على شراء الغاز من موردين آخرين بسعر أعلى، مشيرة إلى أن "Uniper" تخسر ما يصل إلى 100 مليون يورو يوميا، بينما تتوقع "VNG" خسائر بقيمة مليار يورو هذا العام.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "كل شيء معقد للغاية، نحن نعمل على كل شيء بحذر شديد".

وفي وقت سابق، تقدمت الشركات الألمانية إلى الحكومة الألمانية للحصول على مساعدة مالية، حيث طلبت "Uniper" 9 مليارات يورو في يوليو، بينما قدمت "VNG" خطة إنقاذ الأسبوع الماضي.

وشركة "Securing Energy for Europe" هي هيكل أعيد تسميته لشركة "غازبروم ألمانيا"، التي سيطرت عليها الحكومة الألمانية في 4 أبريل.

وشركة "Uniper" هي شركة توليد طاقة ألمانية، وتعمل في تجارة الطاقة وأصول الغاز، وتعتبر "Uniper" واحدة من شركات الغاز الرائدة في أوروبا.

وتعمل شركة "VNG" في قطاع البنية التحتية للغاز، وتمتلك 20 شركة تابعة في ألمانيا وأوروبا. ويتكون طاقم عملها من 1.5 ألف شخص، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة لايبزيغ.

المصدر: نوفوستي