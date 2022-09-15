 
مباشر

الخارجية الأمريكية: العقوبات الجديدة على روسيا تستهدف صناعة الفضاء والتكنولوجيا الفائقة

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: العقوبات الجديدة على روسيا تستهدف صناعة الفضاء والتكنولوجيا الفائقة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tt8r

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تستهدف إمكانات الدفاع الروسية في صناعة الفضاء والتكنولوجيا الفائقة.

وفي وقت سابق، وسعت واشنطن العقوبات المفروضة على روسيا، لتطال 44 فردا، و32 كيانا قانونيا.

وتم إدراج عددا من الشركات التابعة لمؤسسة روس كوسموس الحكومية على قائمة العقوبات.

ووفقا لبيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي: "تعرضت الكيانات القانونية مثل أنظمة الفضاء الروسية، والرابطة العلمية والانتاجية، وأنظمة معلومات الأقمار الصناعيى وغيرها من الشركات المدرجة في روس كوسموس للعقوبات".

بالإضافة إلى ذلك، قررت الإدارة الأمريكية تشديد العقوبات ضد المجمع الصناعي العسكري وقطاع التكنولوجيا الفائقة في روسيا.

كما فرضت واشنطن عقوبات على شركة "أكواريوس" الروسية التي تعمل في مجال تطوير وتصنيع وتوريد أجهزة الكمبيوتر.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين لنظيره الصيني: نحن ندافع بشكل مشترك عن تشكيل عالم عادل ديمقراطي ومتعدد الأقطاب