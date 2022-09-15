الخارجية الأمريكية: العقوبات الجديدة على روسيا تستهدف صناعة الفضاء والتكنولوجيا الفائقة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تستهدف إمكانات الدفاع الروسية في صناعة الفضاء والتكنولوجيا الفائقة.

وفي وقت سابق، وسعت واشنطن العقوبات المفروضة على روسيا، لتطال 44 فردا، و32 كيانا قانونيا.

وتم إدراج عددا من الشركات التابعة لمؤسسة روس كوسموس الحكومية على قائمة العقوبات.

ووفقا لبيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي: "تعرضت الكيانات القانونية مثل أنظمة الفضاء الروسية، والرابطة العلمية والانتاجية، وأنظمة معلومات الأقمار الصناعيى وغيرها من الشركات المدرجة في روس كوسموس للعقوبات".

بالإضافة إلى ذلك، قررت الإدارة الأمريكية تشديد العقوبات ضد المجمع الصناعي العسكري وقطاع التكنولوجيا الفائقة في روسيا.

كما فرضت واشنطن عقوبات على شركة "أكواريوس" الروسية التي تعمل في مجال تطوير وتصنيع وتوريد أجهزة الكمبيوتر.

المصدر: تاس