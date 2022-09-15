لافروف: المحادثات بين بوتين وشي جين بينغ "ممتازة كالعادة"

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان بأنه ممتاز.

وقال لافروف ردا عندما طلب منه تقييم لقاء الرئيس الروسي مع نظيره الصيني: "ممتاز كالعادة. هذه المفاوضات دائما عملية وملموسة، كان هذا هو الحال هذه المرة أيضا".

وأكد أن موسكو وبكين متفقتان تماما على تقييمات الوضع الدولي الحالي، وسيواصلان تنسيق الإجراءات.

وتابع: "لدينا اتفاق كامل في تقييماتنا للوضع الدولي. ليس لدينا خلافات هنا. وسنواصل تنسيق أعمالنا، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة".

المصدر: تاس