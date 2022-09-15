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روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس

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روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس
AP Mary Altaffer
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تزيد التوتر.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن "روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحاد للوضع في مناطق معينة من الحدود الأرمنية الأذربيجانية ليلة 12-13 سبتمبر، فضلا عن المناوشات التي تلت ذلك".

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وأضاف: "نحن نعتبر استخدام القوة غير مقبول، ونعول على تنفيذ جميع اتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة روسيا. وندعو أذربيجان وأرمينيا إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تزيد من درجة التوتر، وكذلك إلى الامتثال الصارم للاتفاقيات في إطار البيان الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021".

المصدر: نوفوستي

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