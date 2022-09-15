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البعثة الروسية: موسكو وبكين تصوتان ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأزمة الأوكرانية

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البعثة الروسية: موسكو وبكين تصوتان ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأزمة الأوكرانية
Globallookpress Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency
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أعلنت بعثة روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أوكرانيا والمناهض لروسيا لم يذكر كلمة واحدة حول قصف كييف المنهجي لمحطة زابوروجيه النووية.

وقالت بعثة روسيا الدائمة: "صوتت الدول الغربية في مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار مناهض لروسيا بشأن القضية الأوكرانية. ويكمن كعب أخيل في هذا القرار في أنه لا يوجد به كلمة واحدة عن القصف المنهجي لمحطة زابوروجيه النووية، وهي المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بضمان السلامة النووية والأمن النووي في العالم. والسبب بسيط وهو أن القصف نفذته أوكرانيا، التي تدعمها الدول الغربية وتدافع عنها بكل طريقة ممكنة".

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وأشارت إلى أن روسيا والصين صوتتا ضد هذه الوثيقة، بينما امتنعت بوروندي وفيتنام ومصر والهند وباكستان والسنغال وجنوب إفريقيا عن التصويت.

وتبنى مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق قرارا يطالب روسيا "بوقف أعمالها ضد محطة زابوروجيه النووية على الفور".

المصدر: نوفوستي

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