"حماس" تؤكد وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة "العدوان الإسرائيلي المستمر"

أكد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني والفصائل المقاومة ويستوجب الوقوف معها في ظل ما تتعرض له من "عدوان إسرائيلي غاشم".

وقالت حماس في بيانها: " ندين بشدة العدوان الصهيوني المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطاري دمشق وحلب مؤخرا، ونؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان".

وأضافت: "نعرب عن تقديرنا للجمهورية العربية السورية قيادة وشعبا، لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

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وتابعت: "نؤكد على موقفنا الثابت من وحدة سوريا أرضا وشعبا، ونرفض أي مساس بذلك".

وأردفت: "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفا واحدا وطنيا وعربيا وإسلاميا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته".

ودعت حماس في بيانها إلى "إنهاء جميع مظاهر الصراع في الأمة، وتحقيق المصالحات والتفاهمات بين مكوناتها ودولها وقواها عبر الحوار الجاد، بما يحقق مصالح الأمة ويخدم قضاياها".

وأكدت حماس على "استراتيجيتها الثابتة، وحرصها على تطوير وتعزيز علاقاتها مع أمتها، ومحيطها العربي والإسلامي، وكل الداعمين لقضيتنا ومقاومتنا، وفي هذا السياق فإن الحركة تؤكد على مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة، خدمة لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا".

المصدر: RT