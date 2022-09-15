النرويج تحذر أوروبا من تحديد أسعار الغاز

اعتبر النائب الدائم لوزير النفط والطاقة في النرويج أندرياس إريكسن أن تحديد أسعار الغاز قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

وأشار إلى أن السلطات النرويجية يساورها الشك إزاء فرض سقف على أسعار الغاز.

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قال إريكسن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "أولاً وقبل كل شيء، لأن المشكلة الرئيسية في أوروبا في الوقت الحالي هي نقص موارد الطاقة. وحد السعر لا يحلها. على العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب في السوق".

وأكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن فكرة تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي سخيفة لأنها ستؤدي لارتفاع سعره، والمفوضية الأوروبية تدرك أن هذا الإجراء ليس اقتصاديا، بل سياسي.

المصدر: نوفوستي