رئيس الوزراء الإيطالي السابق يعارض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ويدعو إلى الحوار

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي رئيس حركة "خمس نجوم"، إن "حركة 5 نجوم الاجتماعية والسياسية تعارض إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا".

وأضاف كونتي: "نحن ضد ذلك.. لا يحتاج الأوكرانيون إلى شحنات جديدة من الأسلحة بعد الدفعة الرابعة التي أرسلتها إيطاليا.. إنهم جيدون (القوات الأوكرانية) بالفعل، مسلحون بشكل كبير من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا".

وأكد كونتي أنه في الوقت الحالي، هناك حاجة إلى "شريك داخل الحلف الأوروبي الأطلسي ليكون قادرا، من خلال الجهود الدبلوماسية، على التحضير لإحداث انعطاف في محادثات السلام"، منوها بأنه يمكن لإيطاليا أن تلعب هذا الدور.

وأضاف كونتي: "إذا أردنا مساعدة أوكرانيا، فهي بحاجة إلى جهود دبلوماسية جادة لحل هذا النزاع سلميا. وإلا، وبغض النظر عن النجاحات العسكرية المتناوبة، سيزداد عدد الضحايا الأبرياء والمدن المدمرة، وخطر وقوع حادث نووي".

وشدد كونتي على ضرورة الحوار والمناقشة المفتوحة لهذه القضية بين حلفاء الناتو: "نحن بحاجة إلى تحقيق تحول في هذا الصراع وتحديد السيناريو الجيوسياسي الذي نود أن يكون في العقود القادمة. هل تفضل تقسيم العالم إلى قسمين؟ من ناحية جبهة الغرب، ومن ناحية أخرى روسيا والصين والهند وبقية العالم بأغلبية سكانية وقوة اقتصادية مركزة؟.. ولمنع ذلك من الضروري العمل بذكاء على الاستراتيجية. فالاستراتيجية الحالية تقودنا إلى تصعيد عسكري غير محدود".

المصدر: نوفوستي



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