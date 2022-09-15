نائب لابيد يحذر من وصول اليمين المتطرف إلى الحكومة

قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيدان رول، إن مكانة إسرائيل الدولية ستتعرض لضربة إذا أصبح زعماء اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير جزءا من الحكومة المقبلة.

وأشار رول إلى أنه "إذا سمحنا لأشخاص مثل بن غفير وسموتريتش بإدارة البلاد، فلن نحصل على دعم الولايات المتحدة، أو الدعم الاقتصادي أو القوة لحماية دولة إسرائيل".

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دعا الأحزاب اليمينة المتطرفة إلى الاتحاد، بعد أن أعلنت هذه الأخيرة خوض الانتخابات بشكل مستقل، وسط مناورات بين الفصائل حول تشكيل قوائهما الانتخابية.

كما حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، من تحالف نتنياهو مع عناصر يمينية متطرفة، معتبرا أن "بن غفير أقوى من نتنياهو، وإن الأخير يستخدمه للإفلات من العدالة في محاكمته الجارية بشأن الفساد".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"