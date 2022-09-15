البرلمان الأوروبي يصادق على تخصيص 5 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا

صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات على تخصيص مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات يورو لأوكرانيا، من المليارت التسعة التي أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديمها لأوكرانيا في مايو الماضي.

وصوت 534 نائبا في البرلمان الأوروبي، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، لصالح تخصيص هذا المبلغ لأوكرانيا، فيما عارضه 30 نائبا.

وصادق نواب البرلمان الأوروبي، خلال جلستهم العامة في ستراسبورغ، الثلاثاء الماضي، على استخدام إجراء عاجل للموافقة على الدفعة الثانية من المساعدة المالية لأوكرانيا بمبلغ 5 مليارات يورو.

المصدر: نوفوستي