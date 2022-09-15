لوغانسك: محاولات أوكرانية لشن هجوم على كامل طول الجبهة

قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشنيك إن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت شن هجوم على طول الجبهة بأكملها منوها بأن قوات التحالف تضمن أمن الجمهورية.

وأضاف باشنيك: "الوضع متوتر للغاية. حاول العدو شن هجوم على طول الجبهة. أريد أن أؤكد للجميع أنه لا توجد أسباب للذعر. اليوم نضمن أمن حدودنا. لذلك، أعلن بثقة أن محاولة العدو للهجوم المضاد ستستمر في إيقافها وهزيمتها من قبل قواتنا، وسنواصل تطهير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية من المتطرفين، وتنفيذ المهام بالقضاء على النازية ونزع السلاح من أوكرانيا ".

المصدر: تاس