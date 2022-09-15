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رئيسة وزراء السويد تستقبل من منصبها بعد خسارة الانتخابات البرلمانية

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رئيسة وزراء السويد تستقبل من منصبها بعد خسارة الانتخابات البرلمانية
Globallookpress
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بعد اعترافها بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية، قدمت رئيسة الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسون، استقالتها إلى رئيس البرلمان، أندرياس نورلين.

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وكتبت بوابة "نورديك نيوز" تقول بهذا الشأن: "تقدمت رئيسة وزراء السويد أندرسون باستقالتها إلى رئيس البرلمان"، فيما كانت  ماغدالينا أندرسون، زعيمة حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي السويدي، قد صرّحت في وقت سابق بأنها في الحكومة الجديدة ستقود "الديمقراطيين الاشتراكيين في المعارضة".

يشار إلى ان الانتخابات البرلمانية أجريت في مملكة السويد في 11 سبتمبر. وبحسب نتائج فرز 99٪ من الأصوات، تتصدر  كتلة الأحزاب اليمينية التي يمثلها حزب الائتلاف المعتدل والليبراليون والحزب الديمقراطي المسيحي والديمقراطيون السويديون بنتيجة 49.5٪ ، فيما حصلت الكتلة الحمراء والخضراء للأحزاب الحاكمة (حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي في السويد، وحزب اليسار، وحزب الخضر، وحزب الوسط) على نسبة 48.8٪ من الأصوات، وستحصل كل كتلة حزبية على 176 و173 مقعدا في البرلمان على التوالي.

المصدر: نوفوستي

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