غانتس: استبدال السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيكون أسوأ

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن تأييده لبقاء السلطة في الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، معتبرا أن البديل سيكون "أسوأ وأكثر راديكالية".

وفي تصريح بعد يوم من مقتل ضابط إسرائيلي على حاجز الجلمة بشمال جنين، جراء اشتباك مسلح مع فلسطينيين، رفض غانتس فكرة الدولة ثنائية القومية، مشددا على "أهمية أن تكون إسرائيل دولة يهودية".

وأضاف: "إسرائيل لا تستطيع العيش مع دولة إرهاب في الضفة الغربية".

يذكر أن التنسيق الأمني ​​بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تراجع في الأشهر الأخيرة، لا سيما في مناطق شمال الضفة الغربية مثل جنين ونابلس. ردا على ذلك، صعدت القوات الإسرائيلية من عملياتها في ذلك الجزء من الضفة الغربية.

كما كشف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عن ارتفاع بنسبة 30% في عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية، مقابل العام الماضي، محذرا من أن الصراعات الداخلية في إسرائيل "تشجع الإرهاب".

المصدر: i24news + RT