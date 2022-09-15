وزارة الدفاع الأذربيجانية تكشف عن ضحاياها جراء التصعيد الأخير

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن مقتل 71 من أفرادها خلال التصعيد الأخير على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

أعلنت الوزارة عن ذلك اليوم الخميس، 15 سبتمبر. وكان المكتب الصحفي للجنة الدولة الأذربيجانية لشؤون الأسرى والرهائن والمفقودين قد أعرب يوم أمس الأربعاء عن استعداده لتسليم ما يصل إلى 100 جثة للجنود الأرمينيين إلى يريفان، لمنع التصعيد، داعيا إلى وقف إطلاق النار.

إقرأ المزيد

وكان رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، قد أعلن يوم أمس الأربعاء أيضا، خلال كلمة له في البرلمان، أن خسائر بلاده نتيجة للقصف على الحدود مع أذربيجان بلغت 105 قتلى.

وكانت الاشتباكات بين الجانبين قد اندلعت ليل الثلاثاء، 13 سبتمبر، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، بينما اتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد، حيث ذكرت يريفان أن الجيش الأذربيجاني قصف أراضي أرمينيا بالمدفعية والطائرات المسيرة، وقصف المناطق الحدودية بين أرمينيا وإيران في غيغاركونيكسكايا وفايوتسدزورسكايا وسيونيكسكايا، ولا علاقة لتلك المناطق بمنطقة قره باغ، وذكرت باكو، من جانبها، أن الجيش الأرميني أطلق النار على مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود، فاندلعت الاشتباكات. كذلك اتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بأنها تعتزم تعطيل عملية السلام، وأبلغ الجانبان عن سقوط ضحايا في صفوف جيشهما.

المصدر: نوفوستي