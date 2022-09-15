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زاخاروفا: لافروف سيجري نحو 20 لقاء ثنائيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

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زاخاروفا: لافروف سيجري نحو 20 لقاء ثنائيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيلقي كلمة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيجري نحو 20 لقاء ثنائيا على هامشها.

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "خلال المناقشات السياسية العامة للجمعية العامة التي ستجري من 20 حتى 26 سبتمبر الجاري سيلقي لافروف كلمة في جلسة الجمعية العامة نفسها، كما سيشارك في سلسلة من اللقاءات الثنائية والفعاليات المتعددة الجوانب".

وأضافت أنه يجري حاليا العمل على إعداد جدول أعمال الوزير لافروف، مشيرة إلى أنه من المخطط أن يجري "نحو 20 لقاء ثنائيا" خلال وجوده في الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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