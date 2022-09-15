دونيتسك: قوات التحالف تسيطر على بلدة "مايورسك"

سيطرت قوات التحالف على بلدة "مايورسك" الواقعة شمال قرية "غورلوفكا"، وذلك بعد سيطرتها على بلدتي "نيكولايفكا" و"نيكولايفكا فتورايا" في منطقة أرتيوموفسك.

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تم الإعلان عن ذلك في مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الخميس، 15 سبتمبر، حيث نشرت قناة "تلغرام" الخاصة بالمقر: "الوضع العسكري ليوم 15 سبتمبر 2022 على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية: تمكنت مجموعة من قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، من تحرير بلدة مايورسك"

وكانت قوات التحالف قد سيطرت، يوم أمس الأربعاء، على بلدتي "نيكولايفكا" و"نيكولايفكا فتورايا" الواقعة بالقرب من مدينة أرتيوموفسك (التي تسمى بالأوكرانية – باخموت)، وصرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بأن قوات التحالف سيطرت على ضواحي أرتيوموفسك.

المصدر: تاس