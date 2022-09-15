نجل بايدن يدعي الفقر في محاولة لخفض نفقة طفلته!

طلب هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، من قاض في أركنساس إعادة حساب مدفوعات نفقة طفلته البالغة من العمر 4 سنوات، التي يدفعها إلى والدتها طليقته، لوندن روبرتس.

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وقال هانتر البالغ من العمر 52 عاما، إن السبب وراء طلبه هو "تغيير جوهري في ظروفه المالية، بما في ذلك على سبيل المثال دخله المادي".

وأوضح محاميه، برنت لانغدون، الذي وقع على الطلب، أن الإصلاحات التي أدخلت على إرشادات دعم الطفل بأركنساس في عام 2020، كانت وراء دفع هانتر لطلب مراجعة مدفوعاته.

وأضاف لانغدون في بيان: "مثل العديد من الأفراد الآخرين الذين تم حساب التزامات إعالة الطفل الخاصة بهم قبل أن تصبح الإرشادات الجديدة سارية المفعول، طلب السيد هانتر بايدن من المحكمة مراجعة قرار إعالة (نفقة) الطفل الحالي وتحديد مقدار دعم الطفل الذي يتوافق مع الإرشادات والظروف الحالية".

وتم تقديم طلب هانتر في مقاطعة إندبندنس، حيث تعيش روبرتس البالغة من العمر 31 عاما مع ابنتهما جوان.

وسارع كلينت لانكستر، محامي روبرتس، للتعبير عن شكوكه بشأن الوضع المالي لهانتر، وتعهد بالنظر في سجلاته المالية.

وقال لانكستر: "في النهاية، سيتطلب ذلك منا أن ننظر بعمق، وبعمق أكثر، في الشؤون المالية لهانتر. سأريد الحصول على شهادة مع السيد بايدن. مثل المرة السابقة، سأحضر محاسب الطب الشرعي الخاص بي إلى الإيداع، ما لم يخبرني القاضي أنني لا أستطيع ذلك".

وأضاف: "ما لم يدفع لي مقابل السفر إلى كاليفورنيا لأخذ أقواله، فسيتعين عليه القدوم إلى أركنساس".

ويأتي ادعاء هانتر بشأن مشاكله المالية بعد أن نشرت مذكرات شاملة في أبريل من العام الماضي، تناولت بالتفصيل ماضيه السيء مع المخدرات والجنس.

المصدر: نيويورك بوست