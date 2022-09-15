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زاخاروفا تحصل على التأشيرة أمريكية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

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زاخاروفا تحصل على التأشيرة أمريكية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنها استلمت التأشيرة الأمريكية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفة أن عددا من أعضاء الوفد الروسي لم يتلقوها بعد.

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وقالت زاخاروفا في بث قناة "سولوفيوف لايف"، اليوم الخميس: "أما التأشيرات، فقد تلقاها عدد من أعضاء الوفد وخاصة سيرغي فيكتوروفيتش لافروف (وزير الخارجية الروسي) وعدد من مرافقيه. أما سائر الأعضاء فلم يتم حل هذه المسألة حتى الآن".

وأضافت: "أنا استلمت التأشيرة".

المصدر: نوفوستي

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