زاخاروفا تحصل على التأشيرة أمريكية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنها استلمت التأشيرة الأمريكية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفة أن عددا من أعضاء الوفد الروسي لم يتلقوها بعد.

إقرأ المزيد

وقالت زاخاروفا في بث قناة "سولوفيوف لايف"، اليوم الخميس: "أما التأشيرات، فقد تلقاها عدد من أعضاء الوفد وخاصة سيرغي فيكتوروفيتش لافروف (وزير الخارجية الروسي) وعدد من مرافقيه. أما سائر الأعضاء فلم يتم حل هذه المسألة حتى الآن".

وأضافت: "أنا استلمت التأشيرة".

المصدر: نوفوستي