كتاب: ترامب عرض على الملك عبدالله سيطرة الأردن على الضفة الغربية

كشف كتاب جديد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عرض على ملك الأردن عبدالله الثاني، أن تسيطر بلاده على الضفة الغربية، ما جعل الملك يعتقد بأن أزمة قلبية ألمت به.

ووفقا لمقتطفات من كتاب "The Divider: Trump in the White House، 2017-2021"، الذي كتبه صحافيان من "نيويوركر" و"نيويورك تايمز"، فإن ترامب عرض "الصفقة الكبيرة" على الملك في يناير 2018، مشيرا إلى أنه "يبدو أن ترامب لم يكن مدركا أن هذه الخطوة يمكن أن يكون لها تأثير مزعزع محتمل على المملكة الهاشمية، التي ينحدر أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة من فلسطين، وقد دعا بعضهم إلى الإطاحة بالنظام الملكي".

وبحسب ما ورد قال الملك عبدالله لصديق أمريكي في وقت لاحق من العام نفسه: "اعتقدت أنني أتعرض لأزمة قلبية لم أستطع التنفس خلالها".

وذكر الكتاب أن ترامب اعتقد يومها أنه سيقدم للملك معروفا بهذا العرض، ويبدو أنه لا يدرك تداعياته الأوسع، أو حقيقة أنه كان يعرض أرضا لا تعود إلى الولايات المتحدة.

ولم يذكر الكتاب ما إذا كانت إسرائيل على علم بهذا العرض في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن الاقتراح المبلغ عنه جاء بعد وقت قصير من إعلان ترامب رسميا القدس عاصمة لإسرائيل، وإعلانه عن خطة لنقل السفارة الأمريكية إلى هناك من تل أبيب.

وبعد ذلك بعامين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، بنيامين نتنياهو، عن خططه لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، وهو اقتراح تم تأجيله في النهاية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"