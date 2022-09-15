الدفاع الأرمنية تتحدث عن ليلة هادئة على الحدود مع أذربيجان

أفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الأرمنية، آرام توروسيان، بأن الليلة الماضية على الحدود الأرمنية الأذربيجانية مرت دون حوادث جدية.

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وكتب توروسيان في شبكات التواصل: "لم تقع في الليلة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية أي حوادث جدية".

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، سابقا، أنه تم وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين في الساعة 19:00 مساء أمس الأربعاء.

واندلعت مواجهات عنيفة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية في ليلة الثلاثاء، واتهم الطرفان بعضهما البعض بإطلاق النار. وقالت يريفان إن العسكريين الأذربيجانيين أطلقوا النار على الأراضي الأرمنية باستخدام المدفعية والمسيرات. من جانبها اتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بمحاولة إفشال عملية السلام.

المصدر: نوفوستي