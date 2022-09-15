مركز أبحاث أمريكي يكشف عن خطط للضغط على روسيا سبقت الحرب الأوكرانية

أصدر مركز الأبحاث الاستراتيجية التابع لمؤسسة "راند" الأمريكية في عام 2019، وبتكليف من حكومة الولايات المتحدة، توصيات بشأن التدابير الفعالة للضغط على روسيا.

والبحث الذي حمل عنوان Extending Russia: competing from advantageous ground، "توسيع نطاق روسيا: التنافس من أرض مفيدة"، والذي أجري بناء على توصيات المجمع الصناعي الأمريكي، يعرض ست تحركات أمريكية محتملة في المنافسة الجيوسياسية الحالية، وهي:"توفير الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، وإعادة تشغيل برنامج مساعدة المتمردين السوريين، ودعم جهود تغيير النظام في بيلاروس، واستغلال الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان، والتصعيد في آسيا الوسطى، وعزل جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية".

كما تم التطرق إلى تقارب الناتو مع السويد وفنلندا، ومواجهة روسيا في القطب الشمالي وآسيا.

المصدر: مؤسسة "راند"