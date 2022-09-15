رئيس صربيا يحذر من أسوإ شتاء في أوروبا منذ عام 1945

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش إن بلاده، مثلها مثل أوروبا بأسرها، ستواجه أصعب شتاء منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف الرئيس الصربي، في اجتماع خاص للبرلمان: "أريد أن يعرف الناس أن الأشهر الـ 5-6 القادمة، حتى 31 مارس، ستكون الأصعب بالنسبة لأوروبا بأكملها، لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية.. على أية حال، ستكون هذه واحدة من أصعب السنوات للشعب الصربي ولصربيا ومواطنيها منذ عام 1945 وحتى الآن".



ولفت إلى أنه تم حجز 663 مليون متر مكعب من الغاز في مستودعات الغاز الصربية تحت الأرض وهو "ما يكفي لمدة شهرين في صربيا"، في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء.

المصدر: نوفوستي